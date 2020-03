RC Lens : effectif, coronavirus… Haise se confie avant Auxerre

true

Le point effectif

« Jules Keita ne sera pas opérationnel, il y a des incertitudes pour Simon Banza, Gaëtan Robail. Concernant Massadio Haïdara on pense qu’il pourra reprendre la compétition officiellement que la semaine prochaine. »

Le coronavirus

« Ca ne nous perturbe pas sur les entraînements, c’est plus de jouer dans un stade vide. Mais c’est la loi et la règle pour tous. (…) Je suis fixé sur les 10 derniers matches et d’abord sur le prochain. Les décisions sur le coronavirus ne dépendent pas du club ou du groupe. On doit juste se fixer sur comment on s’entraine et se prépare pour le prochain match. »

Auxerre, un adversaire particulier

« Auxerre est un adversaire de qualité, capable de jouer, d’avoir de la maîtrise, bon sur les phases arrêtées. C’est vrai qu’Auxerre a beaucoup de possession et de maîtrise. Cela donne des matches différents d’autres où on a la possession les deux tiers du temps mais c’est clair que le profil d’Auxerre fait qu’on sait à quoi on peut s’attendre. »

Amoureux des Sang et Or, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du RC Lens, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #RCL #SangetOrhttps://t.co/XcwE2zWmLU pic.twitter.com/wnhvDruz6I — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

La place de Corentin Jean

« Corentin Jean est aussi complémentaire de Sotoca et de Banza mais l’animation doit être différente. Il faut trouver les bonnes animations mais ça ne dépend pas que des joueurs offensifs. D’ailleurs ce sont souvent nos lancements qui ont été trop longs lundi. »

La dynamique difficile de Lorient

« Je ne connais pas le contexte de Lorient mais il y a très peu d’équipes qui font une saison linéaire sans connaitre de trou d’air. L’important, c’est que ça ne soit pas trop long et qu’on sente que l’énergie, la dynamique restent là. »

Le travail de Leca

« Il a eu un arrêt compliqué à faire sur les 2 derniers matches. Les très bons gardiens sont présents pour faire ce genre d’arrêt. Il faut aussi noter le peu d’occasions concédées. »

Propos relayés par le compte Twitter de Lensois.com