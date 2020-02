RC Lens : effectif, finition… Montanier fait le point avant Châteauroux

true

Ce lundi, le RC Lens se déplace sur la pelouse de Châteauroux avec la volonté de repartir sur une dynamique de victoire. Le coach Philippe Montanier a évoqué les sujets chauds devant la presse. Morceaux choisis.

Le point effectif

« Gradit et Perez ont repris avec le groupe, ils ne seront pas opérationnels mais c’est en bonne voie. J’espère les récupérer après Châteauroux. »

Un problème à régler dans la finition

« L’analyse de Lens-Grenoble n’est pas différente mais on a pu bien remonter le ballon autour de la surface. C’est à partir de là que nous n’avons pas été assez décisifs. On était en dessous de notre niveau sur le plan technique et la finition. (…) On met trop peu de buts sur coups de pied arrêtés. Il faut retrouver cette justesse technique dans la finition et en avant de la surface. »

La méfiance de mise avant Châteauroux

‘Ce nul comme Le Havre sera bonifié si on gagne derrière. Il ne sera pas si nul si on gagne à Châteauroux. Châteauroux a quand même été capable de battre Ajaccio. On va être méfiant car même si c’est vrai que sur le papier c’est déséquilibré, on sait que sur un match Châteauroux peut battre Lens. »

Montanier analyse ses buteurs

« Simon Banza a certainement un manque de rythme. Sa rentrée contre Troyes avait quand même été plutôt bonne. Cela a été plus difficile pour lui après mais pas que lui. (…) Tony Mauricio a la capacité à répéter des efforts intenses. Si je le sors parfois, c’est plus pour apporter du sang neuf plutot que pour une éventuelle fatigue de sa part. »

Propos relayés par les comptes Twitter du RC Lens et de Lensois.com