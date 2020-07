RC Lens – EXCLU : Amiens est optimiste pour la levée de l’option d’achat de Kakuta

true

S’il n’a pas eu les 5 M€ cash qu’il souhaitait pour Gaël Kakuta, Bernard Joannin (SC Amiens) est persuadé que le deal trouvé avec le RC Lens satisfera tout le monde au final.

A l’issue d’une négociation qui aura duré plusieurs semaines, le RC Lens est parvenu à boucler la venue de Gaël Kakuta (ex-SC Amiens, 28 ans) en prêt avec option d’achat. Plutôt que de payer les 5 M€ initialement réclamés par le club picard, les Sang et Or ont sollicité un prêt avec 1,7 M€ auquel s’est ajouté une option d’achat de 4 M€ obligatoire en cas de maintien en Ligue 1. Une manière pour les deux clubs de ressortir gagnant d’un deal qui s’annonçait compliqué.

« Lens va se maintenir, j’en suis persuadé »

S’il a accepté cette solution ne garantissant pas à Amiens de récupérer les 4 M€, Bernard Joannin est content de l’accord trouvé. Un accord qui permet à Gaël Kakuta de retrouver son club formateur et sur lequel il reste optimiste. « Amiens reste un club des Hauts-de-France comme Lens et Lille. Même si je suis président d’Amiens, je reste supporter des clubs de ma région. Je pense que Lens a une belle équipe et qu’ils vont se maintenir. J’en suis persuadé », nous a confié le dirigeant picard.

« Je fais confiance à Lens. Cette vente en deux temps comprenant un prêt payant avec un transfert obligatoire en cas de maintien est un bon deal. Le compromis trouvé satisfait les trois parties et c’est le plus important », a-t-il ajouté.