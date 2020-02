RC Lens : Franck Haise aux commandes, l’avis des supporters

true

Le RC Lens a décidé en début de semaine d’écarter Philippe Montanier et de nommer à sa place Franck Haise. Qu’en pensent les supporters ?

La nouvelle, c’est une évidence, a eu le don de surprendre. Car en dépit d’un coup de moins bien en championnat, personne n’imaginait le RC Lens débarquer son entraîneur, Philippe Montanier. Ce qui fut pourtant décidé en début de semaine, Franck Haise, qui dirigeait l’équipe réserve, ayant été nommé à sa place.

Depuis, le sujet d’un tel choix fait nécessairement débat. Avec, si l’on en croit le site spécialisé Lenois.com, une opinion assez claire du côté des supporters. Ils sont près de 1 000 à avoir donné leurs sentiments et la réponse est limpide : Franck Haise ne part pas en terrain conquis.

Plus de 50% évoquent « un choix étonnant », plus de 26% regrettent un technicien de haut niveau et ils ne sont que 22% à approuver.