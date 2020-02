true

Lundi prochain, Franck Haise connaîtra son baptême du feu sur le banc de l’équipe professionnelle du RC Lens. Ce sera à Charléty, face au Paris FC. L’ancienne lanterne rouge va beaucoup mieux depuis l’arrivée sur le banc de René Girard puisqu’elle est désormais 17e.

A quoi faut-il s’attendre pour l’ancien entraîneur de la réserve artésienne ? Le site Lensois.com a référencé tous les premiers pas de techniciens ayant pris le train « sang et or » en cours de route depuis le début du millénaire. Et les statistiques ne sont pas bonnes, voire même catastrophiques !

En effet, hormis Laszlo Bölöni en 2010/11 (2-1 contre Saint-Etienne), tous les petits nouveaux ont débuté leur aventure lensoise par un revers ! Georges Tournay (1-2 contre Rennes en 2000/01), Francis Gillot (0-1 face à Caen en 2004/05), Jean-Pierre Papin (0-1 à Nice en 2007/08) et Eric Sikora (0-4 à Nantes en 2012/23 et 0-2 à Orléans en 2017/18) sont tous passés au travers. Haise est prévenu !