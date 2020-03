RC Lens : Franck Haise insiste sur un domaine capital en vue de la L1

true

Avant que la LFP ne décide finalement de prendre la sage décision de suspendre ses compétitions, le RC Lens se préparait à défier l’AJ Auxerre. Un match pour lequel Franck Haise espérait voir sa formation ne pas répéter les erreurs du passé.

En effet, comme il l’a relevé dans une conférence de presse relayée par Lensois.com, le coach nordiste a souligné l’importance de l’efficacité de ses hommes. Que ce soit d’ailleurs sur le plan offensif que défensif.

« Face à Orléans, on n’a pas eu beaucoup d’occasions mais ils ont été plutôt efficaces. C’est plus dans la façon d’amener les situations que nous devons progresser, plutôt que dans l’efficacité offensive. Cette dernière dépend de ce qu’il se passe avant, de la même manière que Jean-Louis dépend de ce qu’il se passe devant lui. On se doit de travailler pour être efficace car parfois il n’y a qu’une ou 2 occasions mais on doit aussi travailler pour s’en créer plus », a déclaré le coach lensois.