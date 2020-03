RC Lens : Franck Haise ne veut rien calculer

true

Aujourd’hui à sept points du leader lorientais et descendu à la 4e place du classement, le Racing Club de Lens doit reprendre sa marche en avant, stoppée depuis le début de l’année. Cela commence dès demain par un déplacement sur le terrain du Paris FC, qui est sorti de la zone de relégation depuis l’arrivée de René Girard aux commandes.

Pour ce match comme pour les autres, le nouvel entraîneur « sang et or », Franck Haise, a décidé de ne pas calculer, comme il l’a expliqué au site Lensois.com : « L’objectif, c’est d’essayer de gagner tous les matches, c’est bateau mais on va les commencer pour les gagner ».

Amoureux des Sang et Or, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du RC Lens, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #RCL #SangetOrhttps://t.co/XcwE2zWmLU pic.twitter.com/wnhvDruz6I — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

« Que ce soit contre le Paris FC, 17e mais sur une bonne dynamique ou Lorient qui est leader, l’objectif est de gagner et si on ne le peut pas, ce sera de ne pas perdre. Mais je ne vais pas dire à mes joueurs qu’à tel moment, il faut prendre tel nombre de points. Pour moi ça n’a pas de sens On ne sait pas à combien de points va se jouer la montée, ce sont des calculs d’apothicaire. »