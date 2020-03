true

Le milieu de terrain du RC Lens Guillaume Gillet a révélé que ses partenaires et lui se posaient de questions et espéraient finir la saison.

Alors que les présidents de clubs se demandent quelle est la meilleure solution pour la fin de la saison, les joueurs lensois, eux, ont une idée très précise. Le milieu de terrain belge Guillaume Gillet l’a révélé lors d’une interview à France 3 : lui et ses coéquipiers veulent absolument aller au bout de l’exerice

« Le médecin nous a envoyé un document à lire, nous expliquant pourquoi il ne fallait surtout pas dépasser 80% de notre VMA (vitesse maximale aérobie) en cette période, pour éviter les problèmes cardio-respiratoires. On se pose beaucoup de questions avec mes coéquipiers. »

« On a créé un groupe WhatsApp, on échange. On a tellement envie de terminer ce qu’on a commencé, il serait si dommage de ne pas pouvoir aller au bout de notre objectif de la saison, on a tellement travaillé pour cette montée. »