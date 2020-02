RC Lens – Grenoble (0-0) : Montanier ne voit pas une mauvaise opération

true

L’entraîneur du RC Lens, Philippe Montanier, considère que le point pris par les Sang et Or face à Grenoble (0-0) est une bonne opération.

C’est sans doute la paradoxe de l’histoire. Ou plutôt du non match disputé par le RC Lens, hier soir, dans son antre de Bollaert face à Grenoble. Car si les Sang et Or avaient une belle occasion de creuser l’écart sur leur poursuivant, Ajaccio, leur faible prestation ne leur a octroyé qu’un seul petit point, plutôt bienvenu si l’on en croit l’entraîneur, Philippe Montanier.

Au terme de la rencontre, et au même titre que Yannick Cahuzac, le coach artésien ne fuyait pas ses responsabilités. Bien au contraire.

🎙️ Corentin #Jean : « On n’a pas fait un très bon match face à une belle équipe de @GF38_Officiel solide. On n’a pas su trouver de solutions, ni s’adapter. C’est frustrant car on avait la place pour faire un meilleur match. On prend quand même un point. » #RCLGF38 #rclens — Racing club de Lens (@RCLens) February 10, 2020

« On a sûrement fait notre plus mauvais match de la saison. Un nul n’est pas un mauvais résultat. Il nous a presque tout manqué. Heureusement, Jean-Louis Leca nous a permis de prendre un point. Ce match nul n’est pas une mauvaise opération au final car on ne méritait pas mieux. »