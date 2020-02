RC Lens : Guillaume Gillet a cerné le principal souci des Sang et Or

false

Le RC Lens a raté une belle occasion de revenir à deux points de Lorient en concédant un décevant nul contre Grenoble lundi à Bollaert (0-0, 24e journée de Ligue 2). Outre la belle opération manquée au classement, les Lensois n’ont pas été au niveau attendu. « On a sûrement fait notre plus mauvais match de la saison, a commenté Philippe Montanier. Un nul n’est pas un mauvais résultat. Il nous a presque tout manqué. Heureusement, Jean-Louis Leca nous a permis de prendre un point. Ce match nul n’est pas une mauvaise opération au final car on ne méritait pas mieux. »

Selon Guillaume Gillet, il faudra être plus précis dans la zone de vérité lors des prochaines échéances. « On peut comparer ce match nul à une petite défaite parce qu’on avait à cœur de revenir à 2 points de Lorient et de creuser encore un plus bel écart par rapport aux poursuivants, a commenté le Belge. Quand on revoit le match, c’est insuffisant, surtout à domicile. On est passé à côté de notre sujet et comme le coach l’a dit, un nul, finalement c’est un bon point au regard de notre prestation d’ensemble. »

Et au milieu d’ajouter : « Les équipes qui viennent à Bollaert nous étudient et essayent de mettre en place un système qui nous empêche d’exploiter plus les côtés car c’est surtout par là que l’on veut passer. Notre problème lundi soir c’était le dernier geste et les centres qui ont été nombreux mais peut-être pas assez bien donnés ce qui fait que nous ne nous sommes pas créés beaucoup d’occasions. »