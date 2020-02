RC Lens – Mercato : Jean-Louis Leca déjà très clair sur son avenir

true

Le coeur en Corse, mais le métier au RC Lens. C’est en substance le discours que tient depuis plusieurs mois le gardien du Racing, Jean-Louis Leca. Arrivé en Artois il y a plus d’un an et demi, l’ancien bastiais a bien l’intention d’honorer son contrat avec les Sang et Or avant de retrouver le Sporting Club de Bastia pour boucler la boucle.

Il n’y aura donc pas de mercato d’été en ce qui le concerne. Des propos accordés à France Bleu Nord et retranscrits par le site maligue2. « Il n’y a pas de discussion à avoir, je suis sous contrat l’année prochaine. J’aurais pu prolonger mon contrat d’une année supplémentaire. On en a discuté avec les dirigeants, on s’entend super bien. Ma femme et mes enfants se sentent bien dans la région, je me sens bien dans le club et à l’heure actuelle, je serai Sang et Or l’année prochaine. Il faut que tout soit en phase pour continuer(…)J’ai tout le temps dit que je voulais terminer ma carrière avec le maillot bleu. Cela me tient à coeur. Car partir comme je suis partie était un déchirement. Mon club est dans la difficulté. J’espère qu’il arrivera, dès samedi, à battre Sedan, et prendre la tête du National 2 et monter en National 1. J’ai envie d’aller aider mon club, de finir avec le maillot, car ce club m’a tellement apporté et j’ai envie de lui rendre un petit bout. »