RC Lens : Guy Roux avoue craindre le pire avec le coronavirus

Ephémère entraîneur du RC Lens aujourd’hui à la retraite, le mythique Guy Roux redoute particulièrement la crise sanitaire actuelle.

Il n’a passé que quelques semaines au RC Lens, durant l’été 2007, mais cela n’a pas suffi à écorner sa légende : à 81 ans, Guy Roux demeure un monument du football français pour sa réussite avec l’AJ Auxerre, qu’il a conduit des divisions amateures au titre de champion de France en 1996. Dans L’Yonne Républicaine, l’ancien entraîneur a expliqué combien le Covid-19 l’inquiétait, conscient que le virus fait des ravages dans sa catégorie d’âge.

« Beaucoup de gens m’appellent, notamment la famille. J’appelle également les gens que je connais, les plus âgés pour commencer. J’ai un tableau pour les appeler au moins une fois par semaine. J’en fais un peu tous les jours. C’est important de prendre des nouvelles de ceux qui sont seuls. J’ai mes enfants et petits-enfants qui sont à Paris donc ce sont eux qui me contactent en fin d’après-midi. »

« Je dois avouer que je ne fais pas le malin. Je sais qu’il y a une proportion de gens de ma catégorie qui vont prendre. Je ne dis donc pas que je n’ai pas peur, mais je n’ai pas une angoisse folle car à travers mes problèmes cardiaques précédents, je suis déjà passé très près. »