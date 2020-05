RC Lens : Haise, Corchia, Mercato…les dernières infos

false

Le Mercato du RC Lens devrait être agité. Désormais revenus en Ligue 1, les Sang et Or maintiendront leur confiance à Franck Haise.

Le RC Lens est en passe de retrouver la Ligue 1. Et son Mercato s’annonce d’ores et déjà ambitieux. Depuis quelques jours, le club de l’Artois est au coeur de nombreuses rumeurs, entre les retours (en France) de Bauthéac et de Corchia, la venue de N’Doram (FC Metz) et le maintien de Franck Haise sur le banc de touche.

Il y a quelques heures, sur son compte twitter, le bien renseigné Mohamed Toubache-Ter en a dit un peu plus sur ce qui se tramait actuellement à la Gaillette. Précisant, au passage, que le dossier Sébastien Corchia, si il avançait, était encore loin d’être bouclé. « Concernant Sébastien Corchia, ça avance assez positivement mais rien d’acté, à ce jour. Des entretiens individuels avec les joueurs auront lieu à compter de Lundi prochain jusqu’à Mardi. «

— Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 7, 2020

Des informations confirmées par… l’agent du joueur lui-même. Dans les colonnes de la Voix du Nord, Mikkel Beck a même démenti tout contact avec le club nordiste. « Il n’est pas surprenant d’entendre des bruits à cette époque de l’année, d’autant que le profil de Sébastien peut attirer de nombreux clubs. Mais je peux vous assurer que je n’ai aucun contact avec Lens. »