RC Lens : Haise détaille les raisons de son coup tactique gagnant

En optant pour le profil de Franck Haise, le RC Lens a fait le choix de la promotion interne mais aussi celui d’un coach visiblement tourné vers le jeu. Dès son premier match face au Paris FC, ses principes ont fait mouche.

Dans un 3-5-2 séduisant, les Sang et Or ont commencé le règne Haise avec une victoire importante dans la course à la montée. En conférence de presse relayée par Lensois.com, le coach est revenu sur ses choix ce vendredi.

Notamment sur le positionnement d’un Tony Mauricio aligné plus bas, en soutien des deux attaquants. « L’idée était de créer du lien entre nos milieux, nos joueurs de couloir et nos attaquants. Ce lien peut être créé par le système et l’animation. C’est ce qu’on avait travaillé et c’est vrai que ça a porté ses fruits sur les attaques placées ainsi que dans les transitions sur lesquelles on avait un relais supplémentaire pour aller plus vite vers l’avant », a estimé Haise.