RC Lens : Haise peut compter sur un joueur tout neuf en défense

Avec une première victoire convaincante sur la pelouse du Paris FC (2-0), Franck Haise a commencé de manière idéale son aventure sur le banc du RC Lens. Si l’opération montée est évidemment un gros challenge, le coach du club nordiste a de la matière.

De la qualité et du nombre dans tous les secteurs de jeu, Haise a l’embarras du choix pour composer son équipe. Notamment dans le secteur défensif qui est fourni.

Et dans ce secteur, Haise peut notamment compter sur le retour en pleine forme d’Alexsandar Radovanovic, le défenseur central qui a mis de longs mois à retrouver son niveau suite à une grave blessure au genou. Mais comme il l’a confié dans des propos relayés par Lensois.com, le défenseur se sent aujourd’hui au top. « Je ne ressens plus rien sur le genou, c’est vraiment devenu normal. Il a fallu retrouver la forme. Après 6 mois d’absence, il faut 2 ou 3 mois pour retrouver sa forme techniquement et physiquement mais aujourd’hui je me sens comme si je ne m’étais jamais blessé », a déclaré Radovanovic.