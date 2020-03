RC Lens : Haise se frotte les mains devant l’ouverture de la Gaillette

true

L’entraîneur du RC Lens Franck Haise apprécie de voir la réouverture des portes de la Gaillette à ses joueurs désireux de s’entraîner malgré le coronavirus.

La Ligue 2 a mis le bouton sur pause en raison des risques de propagation du coronavirus. Le RC Lens a toutefois eu l’idée d’ouvrir les portes de la Gaillette aux joueurs qui souhaitaient continuer à s’entraîner malgré cette période de confinement. Franck Haise ne peut que se réjouir de cette initiative qui va lui permettre de retrouver des joueurs moins en méforme que redouté à la reprise.

« On verra dans quelles conditions ils seront à leur retour. Mercredi, j’ai appelé tous les joueurs pour prendre de leurs nouvelles et leur proposer cette option d’entraînement sur site, puisque certains en avaient fait la demande, a-t-il expliqué dans des propos relayés par Lensois.com. C’est un groupe sérieux, mature et qui a des objectifs. Les joueurs savent qu’il faudra y répondre. Après, ce n’est pas simple, ils sont pères de famille, ils ont aussi des grands-parents, comme tout le monde, ils sont touchés par la situation. Il ne faut pas l’occulter. »

Au sujet de la reprise, dont la date n’est pas encore scellée, le coach du RC Lens reste prudent. « La durée de l’arrêt va être déterminante, poursuit-il. Si on s’arrête deux semaines et qu’on a deux semaines de temps de préparation derrière, cela me semble logique. En cas d’arrêt plus long, il faudra le prendre en compte car si on doit enchaîner les matchs, on ne pourra pas reprendre rapidement. Un temps important sera nécessaire pour préserver la santé des joueurs. A la fois, il y a une coupure athlétique mais il y a aussi l’aspect mental face à ce moment qui est un peu anxiogène pour tous. Il faudra véritablement le prendre en compte. »