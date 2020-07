RC Lens : Haise valide à 100% la première phase du Mercato

true

Invité du « RMC Football Show » lundi soir, Franck Haise a donné son avis sur la première phase du Mercato du RC Lens.

Nommé deux matches avant l’arrêt prématuré de la saison de Ligue 2 et confirmé pour la Ligue 1, Franck Haise est un coach heureux. Bien qu’inexpérimenté au plus haut niveau, l’ancien coach de la réserve va avoir la lourde tâche de mener l’opération maintien des Sang et Or. Une première depuis cinq ans.

Pour se faire, le technicien a déjà eu droit à un premier Mercato très actif avec le transfert définitif de Corentin Jean (ex-Toulouse), les arrivées de Loïc Badé (Le Havre), Wuilker Farinez (Millonnarios), Facundo Medina (Tallerres), Jonathan Clauss (Bielefield), Gaël Kakuta (SC Amiens) et Ignatius Ganago (OGC Nice). Une première salve de recrutement dont il se déclare très heureux.

« On travail bien ensemble »

« On a travaillé sur les deux options, sachant qu’il y avait des joueurs que l’on suivait déjà, quelle que soit l’option retenue. On a beaucoup travaillé sur l’option Ligue 1 depuis le début du confinement. Il nous fallait aguerrir cette équipe. Le club reste toujours attractif, forcément qu’en Ligue 1, ça l’est d’autant plus. Dire que c’est facile, de convaincre les joueurs en général, c’est plutôt oui. Après, il n’y a pas que les joueurs à convaincre. Il y a un budget à respecter sur la masse salariale, le montant des transferts. L’équipe est déjà très bien renforcée. Je suis content de nos six recrues. Je suis très content, cela se fait intelligemment, en lien avec la direction sportive et le direction générale du club. On travaille bien ensemble », a fait savoir Franck Haise.

Afin de pérenniser le club en Ligue 1, le Racing est désormais en quête d’une sentinelle. La piste Jérémy Gélin (Stade Rennais) a du plomb dans l’aile mais le club artésien n’a pas lâché son 2e choix de l’été (derrière Kévin Ndoram parti à Metz) : Azor Matusiwa (Groningue).