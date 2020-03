RC Lens : Joseph Oughourlian est monté au front avec les supporters

true

La semaine dernière, le RC Lens a été agité par un tremblement de terre en coulisses. En effet, alors que rien ne le laissait présager malgré des résultats plus poussifs sur le début d’année 2020, la direction du Racing a remercié son entraîneur Philippe Montanier, remplacé par l’ancien coach de la réserve Franck Haise.

Si le choix a pu en surprendre certains, il est assumé et l’électrochoc espéré a bien eu lieu lundi soir avec la victoire 2-0 des Sang et Or sur la pelouse du Paris FC. Sur ce match, l’actionnaire majoritaire du RC Lens ne s’est d’ailleurs pas caché.

Comme le rapporte « Lensois.com », Joseph Oughourlian était non seulement à Charlety aux côtés de son directeur général Arnaud Pouille mais il a aussi fait face, après la rencontre, à l’important parcage lensois (plus de 1000 personnes) présent à Paris. Le patron d’Amber Capital s’est même saisi d’un mégaphone pour parler aux supporters et s’assurer de leur adhésion sur le sprint final.