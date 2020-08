RC Lens : Kakuta dévoile son rêve très ambitieux pour le Racing

true

Revenu dans son club formateur, Gaël Kakuta est très ambitieux : il voudrait faire retrouver l’Europe aux Sang et Or au terme de ses trois ans de contrat.

Recrue star de l’intersaison sang et or, Gaël Kakuta n’est pas revenu dans son club formateur pour se la couler douce. Dans le portrait que lui consacre L’Equipe aujourd’hui, il révèle que son ambition pour le Racing Club de Lens lors des trois années de son contrat est de retrouver l’Europe.

« J’ai gagné pas mal d’argent à Chelsea. Et je me suis encore rattrapé en Chine. Si j’en avais voulu plus, je serais allé à l’Olympiakos après mon passage à Séville, où on me faisait jouer arrière gauche ou milieu défensif. Ou en retraite (il évoque les pays du Golfe) cet été. J’ai 29 ans. Certains arrivent à maturité à cet âge. Je ne doute jamais de mes qualités. Je n’ai aucun regret. J’ai encore l’envie de jouer au plus haut niveau, la C1. Mais si je peux faire trois saisons fantastiques à Lens, je ne dis pas non. Et si je peux retrouver l’Europe avec ce club, je serais le plus heureux du monde. »

Ce samedi, le RC Lens affronte La Gantoise en amical. Un avant-goût de ce rêve européen que caresse Gaël Kakuta…