RC Lens : la date de passage devant la DNCG dévoilée

De retour en Ligue 1, le RC Lens a déposé son dossier devant la DNCG le 15 juin. Le club sera auditionné le 10 juillet par l’instance.

Le RC Lens connaît enfin le bonheur de retrouver l’élite professionnelle. Après des années de purgatoire, les Sang et Or seront présents en Ligue 1, la saison prochaine. Mais, pour valider définitivement l’accession, les dirigeants artésiens devront passer l’étape DNCG.

Comme de nombreux clubs, le RC Lens a déposé, lundi 15 juin, son dossier à l’instance. Elle a informé le club de la bonne réception du dossier. Selon La Voix du Nord, l’organigramme lensois sera auditionné le 10 juillet par la DNCG.

Le RC Lens passe de la Ligue 2 à la Ligue 1 au bon moment. Le club va bénéficier d’une forte augmentation des droits TV. En plus, les Sang et Or peuvent compter sur leur propriétaire Joseph Oughourlian. Ce dernier a réalisé une augmentation significative du capital du club pour aborder sereinement ce passage devant la DNCG.

Ainsi, Joseph Oughourlian s’est engagé à investir 20M€ sur les deux prochaines années. L’homme d’affaires s’est pris d’amour pour la passion du peuple de Bollaert-Delelis. En raison du Covid-19, et de l’arrêt des championnats, le gendarme financier du football français ne devrait donc pas prendre des mesures restrictives envers Lens. Une bonne nouvelle pour les artésiens qui cherchent à se renforcer pour se maintenir rapidement en L1 la saison prochaine.