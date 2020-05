RC Lens : l’ahurissante habitude de Joseph Oughourlian à Bollaert

false

Le président du RC Lens, Joseph Oughourlian, est un passionné de son club. Pour ceux qui en doutaient, l’Equipe donne une précieuse réponse.

Seuls les supporters du RC Lens le savent. Du moins ceux qui parviennent à le reconnaître les soirs de match à Bollaert. On parle ici du président du RCL, Joseph Oughourlian, à qui l’Equipe consacre dans son édition du jour un portrait on ne peut plus fouillé.

Et si le quotidien sportif précise que cet enfant de Neuilly-sur-Seine est venu à Lens en raison d’un « coup de foudre pour le club, pour la chaleur des supporters et son président d’alors, Gervais Martel, », on découvre également une habitude ahurissante du président les soirs de match. En effet, et selon Vincent Favier, l’un de ses proches, Oughourlian « une fois sur deux, passe de la loge à La Tribune populaire, en face, en essayant de ne pas se faire repérer. Mais ce n’est pas facile. Il est grand et avec ses lunettes carrées, on le reconnaît. »

Dans le Kop sur l’air des Corons

Oughourlian la saison prochaine en train de chanter Les Corons avec les Ultras, on se languit déjà….