RC Lens : supporters, mercato, finances…les mots forts d’Oughourlian

Dans un entretien accordé à Ouest-France, le président du RC Lens, Joseph Oughourlian, est revenu sur le retour tant attendu du RCL en L1.

Le RC Lens est de retour. En Ligue 1 et pour le plus grand bonheur de ses supporters, confrontés, depuis des années, à d’innombrables déceptions. Cette fois, et c’est officiel, direction l’étage supérieur, l’occasion pour son président, Joseph Oughourlian, de rappeler quelques vérités comme il vient de le faire dans un entretien publié par Ouest-France. Instructif.

La montée

« C’est clairement une bonne nouvelle pour la Ligue 1. La Région respire le foot. Mais attention, depuis que je suis arrivé j’entends dire qu’on va remonter. C’était comme quelque chose qui flotte à la surface. Or, il existe de nombreux accidents industriels, de clubs avec des bases extraordinaires de supporters, qui ne sont jamais remontés ou qui ont disparu. »

Préparer la saison suivante

« Il y a un plan Ligue 1 sur lequel on travaille depuis trois mois dans la plus grande discrétion. On est dans les starting-blocks. Je viens de procéder à une augmentation de capital de 20 millions, pour effacer les dettes. Je remets au pot pour montrer que les investisseurs sont là. Tout est préparé depuis longtemps. Notre projet est centré sur la jeunesse. Notre centre de formation, d’où sont sortis Varane, Thorgan Hazard, Bourrigeaud, doit redevenir le pôle d’excellence qu’il a été. »

Les supporters

« Toute cette ferveur des stades me manque. J’ai hâte aussi de découvrir ces stades, à Rennes, à Nantes, à Saint-Etienne où l’ambiance du Chaudron est proche de celle de Bollaert, qui font la Ligue 1. Mais aussi à Marseille et Paris. Et à Lille bien sûr, pour la passion autour du vrai derby du Nord. Je crois que la Ligue 1 a à gagner à ce surplus de ferveur. »