RC Lens : la mauvaise nouvelle se confirme pour Charles Boli

true

L’attaquant du RC Lens, Charles Boli, touché lors d’un récent match amical, pourrait être absent des terrains durant deux mois.

Les jours se suivent et se ressemblent pour le RC Lens. Pas vraiment inspiré lors de ses matches amicaux et qui vient de perdre certains de ses éléments à quinze jours de la reprise en Ligue 1. C’est le cas de Charles Boli, touché au genou, et d’entrée de jeu, lors du dernier round de préparation contre l’Union Saint-Gilloise.

Comme souvent, maintenant, les nouvelle récentes de Boli sont arrivées par le biais des réseaux sociaux. Via son propre père, Roger Boli, ancienne gloire des Sang et Or. « Pas facile. Il sera operé demain. Je serai avec lui samedi à son retour à Lens. » La radio France Bleu Nord en dit même un peu plus ce matin au sujet du jeune ailier lensois. « Un membre du staff nous a confirmé ce vendredi matin la planification de cette opération dans la journée. Au sein du club on craint une absence de plus de deux mois. »