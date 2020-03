RC Lens : la promotion d’Haise a permis un premier coup d’éclat

true

Franck Haise fera ses grands débuts sur le banc du RC Lens ce soir face au Paris FC (20h45). En clôture de la 27e journée de L2, les Sang et Or n’auront pas la tâche facile face à une équipe rebbostée par René Girard et son staff débarqués cet hiver.

Amoureux des Sang et Or, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du RC Lens, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #RCL #SangetOrhttps://t.co/XcwE2zWmLU pic.twitter.com/wnhvDruz6I — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

Avant de penser à cette échéance, la réorganisation provoquée par la promotion d’Haise a porté ses fruits chez les jeunes. Dimanche, les U17 nationaux du RC Lens ont en effet remporté leur derby à Valenciennes en match en retard de la 18e journée (2-1).

Les U17 Nationaux remportent le derby à VA

Les jeunes Sang et Or, qui ont vu leur coach Yohan Demont être nommé à la tête de l’équipe de National 2 en remplacement de Franck Haise, étaient drivés par Éric Assadourian. Le directeur du centre de formation a pris en charge les U17, qui restaient sur une large victoire domicile contre Le Havre (4-0). On verra si l’effet domino perdurera au RC Lens le dimanche 8 mars à Dunkerque (14h30).