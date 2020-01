RC Lens : le coach de Clermont met la pression sur l’arbitre du match

false

Ce samedi, le stade Bollaert sera le théâtre d’un joli choc de haut de tableau entre le RC Lens (2e) et Clermont (5e). Un match à fort enjeu sur lequel le coach clermontois a déjà mis une belle pression. Plus particulièrement sur le corps arbitral.

En effet, lors des deux confrontations en championnat (2-2) et en Coupe de la Ligue (qualification du RC Lens aux tirs au but), certaines décisions avaient fait jaser. Pascal Gastien a donc d’ores et déjà prévenu. « J’espère que ça ne fera pas deux sans trois. Je pense qu’on s’est fait voler le premier match. Le deuxième a été difficile aussi au niveau de l’arbitrage. (…) Les Lensois n’y sont pour rien, mais ce qui s’est passé sur ces matchs, c’est un scandale. Ça avait été difficile à accepter car on avait fait deux gros matchs », a lâché Gastien dans des propos relayés par la Montagne.

Le coach auvergnat, néanmoins, a eu des mots plus agréables concernant les Sang et Or par la suite. « Lens est certainement, avec Lorient, la meilleure équipe du championnat, très au-dessus des autres. C’est costaud, ça joue bien. Elle mérite d’être là où elle est », a conclu Gastien.