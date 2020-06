RC Lens : le départ de Montanier laisse encore des regrets

true

Le gardien appréciait énormément celui qui a été son entraîneur de l’été 2018 à février dernier, notamment la relation qu’il entretenait avec son effectif.

Débarqué du Racing Club de Lens le 25 février dernier, alors que son équipe venait de chuter du podium de la Ligue 2, Philippe Montanier a déjà retrouvé un emploi. Il va désormais entraîner le Standard de Liège. Mais du côté de l’Artois, ils sont encore nombreux à regretter la séparation, tel Jean-Louis Leca, interrogé par La Dernière Heure.

« Le jeu était offensif, il essayait de donner du plaisir aux supporters. Sa force est d’être parvenu à garder tout le monde concerné. Il donnait sa chance à tous, même aux joueurs qu’il ne pensait pas conserver en début de saison. Il sait reconnaître quand il s’est fait une fausse image. »

« L’an passé, il a souvent parlé avec le jeune Simon Banza, qui s’était fait les croisés alors qu’il n’avait pas joué le moindre match. Il lui disait qu’il aurait besoin de lui, qu’il devait se préparer. Et au final, c’est Banza qui a marqué les deux buts les plus importants de la saison. J’ai été surpris et déçu de le voir partir. On a vécu une belle histoire ensemble. Et je lui souhaite d’ailleurs le meilleur pour la suite de sa carrière au Standard. Si on lui donne les moyens de bien travailler, les supporters liégeois ne vont pas s’ennuyer. »