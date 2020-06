RC Lens : le documentaire sur les Sang et Or fait déjà un carton monumental ! 

true

Le RC Lens retrouve son centre d’entraînement, pour des tests PCR et sanguins. Ce soir, un feu d’artifice pourrait avoir lieu en prime time…

C’est enfin la reprise au RC Lens. Les Sang et Or retrouvent leur centre d’entraînement ce mercredi, pour des tests PCR et sanguins, qui concernent tous les joueurs de l’effectif. Tous à l’exception d’un seul joueur : Jules Keita. Dans son édition du jour, L’Équipe explique que le joueur lensois est bloqué en Guinée et sera donc absent pour ces retrouvailles tant attendues à la Gaillette.

Si les résultats médicaux attendus au plus tard demain matin sont bons, le club artésien pourrait reprendre l’entraînement collectif dès lundi, pour une période de réathlétisation jusqu’au 12 juillet. La suite offre un programme chargé aux Sang et Or, qui sont aussi sous le feu des projecteurs cette semaine.

Les supporters du RC Lens font monter la sauce sur Twitter

La Chaîne L’Équipe diffuse en effet un documentaire ce soir et demain (21h) intitulé « De Sang et d’Or » qui met en lumière les coulisses et les valeurs chères au club artésien. Cette annonce fait déjà battre le cœur de tous les supporters lensois, qui sont comme des petits fous à l’approche de sa diffusion. Sur Twitter, on ne compte déjà plus les relances autour du sujet. IM-PRESS-IONNANT !

🚨 JOUR J ! Le reportage « Lens, de sang et d’or » est diffusé ce soir dès 21h sur La chaîne L’Équipe ! 😍📺 Les supporters du #RCLens ont déjà placé l’événement en Top Tweet France 🔝🔥 #LensdeSangetdOr pic.twitter.com/LwUsLjcXDN — La beauté du RC Lens (@lbpubliclensois) June 24, 2020

