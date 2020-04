RC Lens : le geste d’Oughourlian décisif pour le prochain Mercato ?

true

Dans une période compliquée pour tous les clubs, le propriétaire du RC Lens Joseph Oughourlian a pris une décision forte.

Pour la Voix du Nord, Arnaud Pouille est revenu sur l’actualité récente du RC Lens. Dont bien évidemment la décision de Joseph Oughourlian de réaliser une augmentation de capital de 30 millions d’euros sur cinq ans.

Une décision prise pour donner de la stabilité financière et surtout de la visibilité au club nordiste. Mais selon le directeur général du RC Lens, le club n’était pas du tout dans une urgence financière et aurait répondu quoiqu’il arrive aux demandes de la DNCG.

En réalité, ce geste fort du propriétaire du club va surtout permettre au RC Lens de conserver un trésor de guerre notamment prévu pour le prochain Mercato. « Nous avions l’an dernier vendu assez pour avoir des créances restantes. On parle de six millions d’euros qu’on n’avait pas encore encaissés. Même si on ne devait plus jouer cette saison, l’impact pour nous, c’est quatre millions environ. Donc ça passait. Mais bien entendu, ces 6 millions aurait dû nous servir pour la saison suivante et la constitution de l’équipe. Là où le geste de Joseph va nous aider, c’est qu’il s’engage à mobiliser 4 millions dès le mois de juillet », a expliqué Pouille.