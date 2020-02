false

Le RC Lens n’a pas pu ramener mieux qu’un résultat nul sur la pelouse du Havre. Mais les Sang et Or ne s’en sortent pas si mal.

Faute de ne pas avoir réussi à gagner, le RC Lens a réussi à ne pas perdre lors d’un choc du haut de tableau sur la pelouse du Havre (0-0). Les Sang et Or ont d’ailleurs pu compter sur un petit coup de pouce avec un but valable refusé aux Normands, qui aurait forcément fait basculer la rencontre.

Pourtant, dans des déclarations relayées par Lensois.com, l’entraîneur du Havre Paul Le Guen a préféré faire preuve de philosophie. Même s’il reconnaissait qu’entre ce but refusé et des décisions déjà défavorables au match aller, il y avait quelques raisons de nourrir de l’amertume. « Je trouve qu’on a fait très bonne figure. C’était un match intense. Cela confirme notre progression. Nous sommes de plus en plus solides. Le but refusé ? Cela peut arriver. C’est comme ça. Cela profite aux Lensois, tant mieux pour eux. L’arbitre peut se tromper. Ce qui est un peu rageant c’est qu’à l’aller ils doivent finir à 9 et terminent à 11. Ils s’en sortent bien mais je n’arriverai pas à râler. C’est quand même compliqué à juger ».

Par ailleurs, le coach normand a tenu à souligner la qualité du RC Lens en terme d’effectif. « En face, c’est une armada, c’est costaud. On a concédé très peu d’occasions, nous en avons aussi obtenu quelques unes. Il y a des progrès, même si on ne fait que nul. »