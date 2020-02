RC Lens : le message clair et cash de l’entraîneur grenoblois

true

Ce soir, en cas de victoire dans son antre de Bollaert, le RC Lens pourrait faire une très belle opération au classement. Se rapprochant ainsi du FC Lorient, en revenant à deux petits points, et, surtout, en mettant le troisième (Ajaccio) à sept longueurs.

L’adversaire des Sang et Or est le Grenoble Foot 38, installé en milieu de tableau, et qui est tout sauf un faire-valoir. En témoignent notamment les résultats du groupe de Philippe Hinschberger à l’extérieur cette saison. Ce dernier, en conférence de presse, a d’ailleurs tenu à prévenir Philippe Montanier et ses hommes. Le GF 38 ne se déplace pas à en Artois pour subir.

« Pas à Lens pour faire la fête du slip »

» Nous n’irons pas là-bas pour faire la fête du slip. On a montré qu’on avait des bons résultats en déplacements ! On est allé à Troyes qui était un gros et on a gagné, donc on aura notre mot à dire. Au match aller, on a poussé Lens dans ses derniers retranchements en concédant un but dans les dernières minutes. On sait donc qu’on peut leur poser des problèmes . »