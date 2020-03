RC Lens : Leca a touché les limites du confinement

true

Gardien du RC Lens, Jean-Louis Leca (34 ans) continue de se maintenir en forme pendant la période de confinement. Néanmoins, des limites commencent à apparaître.

Rares sont les clubs à garder leur centre d’entraînement ouvert pendant la période de confinement. À l’initiative des joueurs et de Franck Haise, le RC Lens a décidé d’en faire partie en permettant à ces ouailles de venir à la Gaillette pour respirer le bon air frais.

Jean-Louis Leca, qui n’est pas le dernier à suer à grosses gouttes à son domicile, ne devrait pas tarder à point le bout de son nez au centre d’entraînement des Sang et Or. C’est simple : le gardien de 34 ans est en train de perdre son football.

« Depuis le confinement, je n’ai pas touché un ballon. C’est de la course, du vélo, du renforcement, de la musculation car j’ai ce qu’il faut à la maison, a-t-il expliqué à beIN SPORTS. Nous sommes en train de voir avec le club comment on peut s’organiser pour les 3 gardiens pour venir à la Gaillette à des heures différentes et pouvoir s’entraîner avec Thierry Malaspina. Quand on voit que les mesures sont renforcées chaque jour, on n’a pas envie de passer outre. On se plie à la règle de ces mesures. »