RC Lens : les joueurs lensois ne perdent pas le fil pendant le confinement

Selon Jean-Louis Leca, les joueurs du RC Lens sont en contacts quotidiens malgré le confinement imposé par le coronavirus.

Comme tous les Français, le gardien de but du RC Lens Jean-Louis Leca doit prendre son mal en patience chez lui. Le portier des Sang et Or est contraint au confinement à domicile en raison de l’épidémie de coronavirus et il en profite pour partager de jolis moments en famille. Par le biais des réseaux sociaux, le RC Lens a partagé un instant musical magnifique de Leca avec sa fille, il y a quelques jours, avec Les Corons de Pierre Bachelet.

« On essaye de s’occuper comme on peut en attendant que le temps passe, témoigne l’ancien bastiais sur le site du RCL. Le plus important est que tout aille bien pour mes proches et moi. Je suis en contact journalier avec Yannick (Cahuzac) plusieurs fois par jour et on est beaucoup en contact entre joueurs via les réseaux sociaux ou les sms, par téléphone. On essaye de prendre des nouvelles pour savoir si les familles vont bien. Cela permet de s’amener autre chose dans nos quotidiens car les journées sont longues. »

Et à lui d’ajouter : « On sait aussi qu’on peut être appelé à tout moment pour reprendre l’entraînement et que notre outil, c’est notre corps. Si on n’est pas prêt, qu’on ne fait pas attention dans la nourriture, etc, ça peut vite être destructeur avec des blessures qui peuvent vite arriver ».