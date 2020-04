RC Lens : les mots forts de Joseph Oughourlian après la montée du Racing

false

Dans un communiqué, le président du RC Lens Joseph Oughourlian s’est enthousiasmé suite à l’annonce de la remontée de son club dans l’élite.

Après plusieurs saisons en Ligue 2, le RC Lens va enfin retrouver l’élite du football français. Une décision actée par la LFP ce jeudi suite à l’arrêt des compétitions à la 28e journée pour cause de coronavirus. Deuxième de son championnat derrière Lorient, les Sang et Or n’auront cette année pas à passer par de multiples barrages pour revenir à leur vraie place. Une situation qui rend très heureux Joseph Oughourlian.

« Dans un moment complexe, et au bout d’une saison que nous aurions tous aimé complète, je ne peux que me réjouir de la décision de la LFP, qui dans ses décisions relatives aux modalités de fin de la saison 2019-2020 a prononcé la montée en Ligue 1 Conforama du Racing Club de Lens. Ce sont des actes sages et justes selon moi », a glissé l’actionnaire majoritaire du Racing en préambule avant d’amorcer de nombreux remerciements.

Le peuple Sang et Or salué

« Ma première pensée va aux Lensoises et aux Lensois, à ce peuple du Nord qui chaque jour, soignants, commerçants, agents publics, se battent contre la pandémie. Qu’ils en soient remerciés, ils font notre admiration et puisse ce moment leur donner un surcroît de bonheur et de force. Je pense ensuite aux supporters, ce merveilleux public qu’est le peuple Lensois. Sa fidélité, son soutien n’ont jamais été démenti. Sa ferveur, sa croyance en nous donc en eux, chacune de ses manifestations m’obligent à avoir une sincère admiration envers lui. Je sais qu’aujourd‘hui le peuple lensois est fier, et quel bonheur pour nous d’y contribuer en ces moments difficiles de crises sanitaires et sociales », a-t-il ajouté, saluant également les « artisans de la structuration du club en un outil professionnel, éthique et exigeant autour d’Arnaud Pouille ».

Et Joseph Oughourlian est déjà tourné vers la Ligue 1 : « Ce qui nous attend est exigeant. Nous ferons tout pour être à la hauteur de ce défi exaltant. Nous nous sommes battus pour cela, donc nous serons humbles mais déterminés à tenir notre rang ».