RC Lens : les moyens du Mercato fixés, le coach Franck Haise menacé ?

true

Le RC Lens sait désormais de manière officielle que sa montée en Ligue 1 est acquise. De nombreuses questions se posent forcément.

Sur son site internet, la Voix du Nord revient en détail sur la situation du RC Lens. Le club nordiste a officiellement acquis sa montée en Ligue 1, et doit désormais s’attaquer à plusieurs sujets chauds pour préparer la saison.

La première question est celle du coach. Le quotidien confirme des informations de Mohamed Toubache-Ter. Une réflexion est aujourd’hui à l’étude sur le maintien de Franck Haise sur le banc lensois. Haise a le soutien total de son groupe mais les dirigeants lensois prennent visiblement le temps de la réflexion. La Voix du Nord annonce d’ailleurs que deux coachs pourraient être reçus prochainement pour discuter : l’ancien Lyonnais Rémi Garde et Valérien Ismaël, ancien défenseur du RC Lens qui entraîne Linz en Autriche.

Petit point concernant le #RCLens: En 2 matches, Franck Haise a scotché son groupe.

Son approche du foot, ses entraînements etc etc ÇA PLAÎT.

Il a le soutien plein et entier de son groupe pr rester en poste en @Ligue1Conforama.

Le nom de Rémi Garde résonne à la Gaillette. pic.twitter.com/HgQawgwSV8 — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 1, 2020

Deuxième question, celle du Mercato. La Voix du Nord estime que le RC Lens aurait entre 7 et 10 millions disponibles pour recruter, hors ventes. Les pistes potentielles sont aujourd’hui floues, seule la signature définitive de Corentin Jean est acquise. Sur le plan des départs, les situations de Diallo, Fortes ou Traoré sont floues, tout comme les joueurs en fin de contrat (Gillet, Costa, Madri). Par ailleurs, le RC Lens craint des offensives concrètes pour Cheick Doucour et Simon Banza, les deux Sang et Or les plus courtisés.