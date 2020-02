RC Lens : les Sang et Or prennent très au sérieux Grenoble

false

Ancien joueur du Grenoble Foot 38, Florian Sotoca se méfie énormément de l’équipe iséroise alors que le RC Lens a une belle occasion lundi de faire le trou à Bollaert. Présent en conférence de presse à la veille de ce match, l’attaquant artésien a évoqué un club qu’il connait bien et perd peu cette saison.

« On sait que c’est une équipe qui ne prend pas trop de risques derrière. Ils n’ont perdu que 4 rencontres, c’est très costaud. On sait que ça ne sera pas évident. Ils vont venir pour ne pas prendre de but. On est habitué, à nous de prendre le match en main. Cela va vite en contre-attaque. C’est une équipe de transition. Il faut que l’on soit efficace », a martelé Sotoca.

En l’espace de quelques mois, le buteur lensois reconnaît que le visage de l’équipe du GF38 qu’il a connu a été énormément transformé : « Leur manager général Max Marty a dit que c’était une fin de cycle. Il y a effectivement eu des départs pour beaucoup de joueurs importants. Ce n’était pas évident pour le club de refaire l’effectif, mais les dirigeants ont bien travaillé en trouvant des joueurs en adéquation avec le projet. Il y a beaucoup de jeunes, mais ça marche. Ils sont solides, ce qui était l’une de nos marques de fabrique l’année dernière. Ils ont réussi à trouver un vrai état d’esprit ». En attendant de pouvoir leur souhaiter « tout le bonheur du monde » selon la maxime chère au groupe isérois Sinsemilia, Florian Sotoca entend néanmoins leur faire quelques misères…

Retranscription : compte Twitter du RC Lens.