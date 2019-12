RC Lens : les supporters croient en Benjamin Moukandjo

Peu utilisé lors de la première partie de saison, Benjamin Moukandjo garde une belle côte auprès des supporters du RC Lens.

Barré par Florian Sotoca, Simon Banza, Tony Mauricio et Gaëtan Robail, Benjamin Moukandjo a peu joué lors de la première partie de saison du RC Lens, champion d’automne en L2. L’ancien nîmois, qui a fêté ses 32 ans en novembre, n’a participé qu’à 3 rencontres de L2, sans inscrire le moindre but.

