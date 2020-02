RC Lens : les supporters de l’ASSE vont apprécier cet émouvant clin d’œil

false

Le RC Lens et l’ASSE sont deux clubs amis, de longue date. Et en attendant leurs retrouvailles en L1, la saison prochaine, si le RCL finit bien son championnat, les Sang et Or ont affiché leur soutien aux supporters stéphanois, hier, lors du match entre le RCL et Troyes (1-0), suite au décès de « Paname », un Ultra de Verts qui était manifestement apprécié chez les Sang et Or.

#RCLESTAC Dans le kop Lensois, le nom d’Arthur apparaît sur une banderole des North Devils, un membre de ce groupe décédé il y a quelques années.

Notons aussi un message « RIP Paname » pour un fan de Saint-Etienne disparu récemment et bien connu de certains Ultras lensois. #ASSE pic.twitter.com/0wlWDq275c — Grégory Lallemand (@GregLallemand) February 4, 2020

