RC Lens – Troyes (1-0) : Jean n’est pas la seule satisfaction de Montanier

Le RC Lens tient peut-être son sauveur pour la seconde partie de la saison. Après avoir égalisé contre Clermont (1-1), Corentin Jean a remis ça hier, en trompant Gauthier Gallon d’une frappe sèche, deux minutes après avoir remplacé Tony Mauricio (1-0, 65e ).

Le but de l’attaquant prêté pat le Toulouse FC cet hiver (avec option d’achat) permet à sa nouvelle équipe de goûter à la victoire cette année, après trois nuls en Ligue 2. Jean aurait même pu s’offrir un doublé en toute fin de match s’il n’avait pas tiré sur Salmier, revenu sur sa ligne pour dévier en corner (90e +3).

« Les autres remplaçants ont aussi apporté quelque chose »

« Il a préféré garder ce but pour le prochain match, plaisante dans L’Équipe Philippe Montanier. Corentin a amené ses qualités, beaucoup d’énergie et de peps. Les autres remplaçants ont aussi apporté quelque chose. C’est la force de cette équipe (…) On sait que ça peut aller très vite avec la victoire à trois points. Ça fait longtemps qu’on flirtait avec la victoire, c’est bien que ça aboutisse. Il y a beaucoup de sérieux dans l’équipe. »