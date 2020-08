RC Lens : les supporters s’inquiètent avant le début de la Ligue 1

true

Les résultats des matchs amicaux ont révélé une inquiètude chez les supporters du RC Lens à deux semaines de la reprise de la Ligue 1.

De retour parmi l’élite professionnelle, le RC Lens visera un maintien rapide en Ligue 1. Pour cela, les Artésiens ont frappé fort sur le marché des transferts. Sept nouveaux joueurs (Farinez, Badé, Medina, Clauss, Kakuta, Ganago, Jean) ont renforcé l’effectif de Franck Haise. Un milieu de terrain expérimenté et un offensif sont encore attendus du côté de Bollaert.

Mais, ce chamboulement a eu des conséquences sur la préparation. Les Sang et Or ont disputé six matchs amicaux pour trois défaites (Le Havre, Saint Gilloise, Paris FC), deux nuls (Genk, La Gantoise), et une victoire (Genk).

Ces résultats ont poussé Lensois.com, site traitant de l’actualité du RCL, a effectué un sondage : « Est-ce que les résultats sont de nature à vous inquiéter ? »

Oui, les résultats ne sont pas rassurants à presque 2 semaines du début de saison : 75% (716 votes)

Non, ce ne sont que des matches amicaux et hormis contre l’Union Saint-Gilloise, les contenus sur les dernières rencontres ne semblent pas inintéressants : 25% (243 votes)

À deux semaines de la reprise de la Ligue 1, les supporters du RC Lens sont un peu tendus. Pour Franck Haise et ses ouailles, il faudra être prêt le 22 août prochain. Les protégés de Joseph Oughourlian seront attendus chez l’ambitieux OGC Nice.