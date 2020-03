RC Lens : les vœux de Franck Haise pour l’après-confinement

true

L’entraîneur du RC Lens, Franck Haise, espère que son club retrouvera la Ligue 1 quand la saison reprendra et se souhaite… d’être heureux !

Interrogé par Paris Normandie, l’entraîneur du Racing Club de Lens Franck Haise s’est confié sur de nombreux sujets, comme l’ouverture de La Gaillette aux joueurs désireux de venir s’entraîner individuellement, même pendant le confinement. Mais il a aussi été question du moment où le gouvernement autorisera de nouveaux les gens à sortir de chez eux, sans condition.

Puisque tous les présidents de clubs professionnels s’accordent sur la nécessité d’aller au bout de la saison entamée, Haise se projette et formule deux vœux : l’un pour son club, l’autre pour lui-même. Le sien est assez original mais finalement très caractéristique du bonhomme…

Fermez les yeux et imaginez votre retour à #BollaertDelelis. Il sera …. ??? D’ici là, soyez sages et #ResterChezVous. À bientôt😉 — Racing club de Lens (@RCLens) March 21, 2020

« La montée, il faut avant tout la souhaiter pour le RC Lens, ses salariés, ses joueurs, sa formation et son public. Moi, ce que je me souhaite, c’est de rester le plus heureux et le plus authentique possible dans ce métier. Je sais que je vais encore entraîner un certain temps et qu’il y aura des bons et des moins bons moments. »