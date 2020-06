RC Lens : l’inquiétude levée sur la montée des Sang et Or en Ligue 1

true

La décision du Conseil d’Etat rendue publique ce mardi a laissé planer quelques doutes sur l’avenir du RC Lens. Mais les supporters peuvent être rassurés.

En pointant du doigt, dans son ordonnance, les conditions de relégation et d’accession fixées par la LFP lors de l’arrêt de la saison, le Conseil d’Etat a laissé planer un doute. Le RC Lens pourrait-il craindre que sa montée en Ligue 1 soit finalement remise en cause. A priori, il semble bien que non.

La Voix du Nord a en effet interrogé Pierre Barthelemy, avocat bien connu dans le monde du football pour son engagement auprès des associations de supporters. Et celui-ci estime de manière très claire qu’en « droit et en pratique, Lens et Lorient sont en Ligue 1 ».

Amoureux des Sang et Or, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du RC Lens, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #RCL #SangetOrhttps://t.co/XcwE2zWmLU pic.twitter.com/wnhvDruz6I — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

En effet, l’avocat souligne que les recours actuels ne concernant pas les montées de Lorient et Lens, la décision du Conseil d’Etat ne peut donc pas les impacter. « Pour la retirer, la LFP devrait démontrer que sa propre décision – de faire monter Lens et Lorient – était illégale, ce qui me semble très peu probable. D’un autre côté, je ne vois pas les autres clubs venir attaquer la décision de la Ligue. Si, médiatiquement, Amiens et Toulouse sont aujourd’hui légitimes à défendre leurs positions, il me semble très compliqué pour eux d’attaquer les montées d’autres clubs et de tenter de les faire tomber. Ce serait alors une guerre nucléaire dans le foot français ». Les supporters des Sang et Or peuvent donc savourer leur montée en Ligue 1 sans inquiétude.