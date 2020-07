RC Lens – LOSC : la date des deux derbys du Nord est déjà connue !

true

Dans l’après-midi, la LFP va dévoiler son très attendu calendrier de Ligue 1 pour la saison 2020-21. Un calendrier qui marquera aussi le retour du RC Lens dans l’élite et donc des derbys du Nord.

Avant l’officialisation, « La Voix du Nord » a lâché cette double date tant attendue pour marquer la suprématie régionale.

Le LOSC et le RC Lens croiseront le fer lors des 7eme et 23e journée. Les Sang et Or iront d’abord à Pierre-Mauroy le 17 ou 18 octobre avant de recevoir à Bollaert-Delelis les 2 ou 3 février 2021.