RC Lens : Manuel Perez raconte son confinement

Le milieu du RC Lens Manuel Perez évoque la situation sanitaire et son confinement chez lui à Grenoble.

Sur le site du RC Lens, Manuel Perez explique son quotidien actuel, lui qui est rentré du côté de Grenoble pour passer le confinement lié à l’épidémie du Covid-19. « Je vais très bien, mes proches également, a-t-il expliqué (propos retranscrits par Lensois.com). Je suis parti du côté de Grenoble pour me ressourcer en famille et profiter un peu d’elle. On essaye d’être vigilant et de ne pas trop s’exposer. Cela fait du bien de pouvoir profiter les uns des autres. »

Et au milieu de terrain d’ajouter : « On essaye d’optimiser le temps du mieux possible. Cela commence à être un peu long pour tout le monde mais il faut être responsable et faire preuve de civisme. J’en profite pour faire du sport, m’entretenir, on n’est pas en vacances, loin de là. Je regarde des séries, je lis un peu et je passe du temps avec mes proches en prenant du plaisir dans des choses simples, comme la cuisine, en jouant aux cartes, en m’occupant de ma nièce qui est une pile électrique et que je ne vois pas souvent ! Ce qui manque le plus c’est le terrain, le ballon. Quand on est passionné ça ne peut que manquer, le vestiaire aussi et le fait de ne pas pouvoir passer de moment ensemble. »