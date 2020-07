RC Lens : Martel valide le travail d’Oughourlian et fixe le cap pour la Ligue 1

true

Gervais Martel, l’ancien président mythique du RC Lens, n’a pas caché son enthousiasme face à la tournure que prend les choses chez les Sang et Or.

Dans quelques semaines maintenant, les supporters du RC Lens auront le bonheur de retrouver la Ligue 1. Une anomalie réparée tant le club artésien semble ancré à l’histoire de l’élite, et qui vient surtout récompenser le bon travail au sein du club depuis la reprise par Joseph Oughourlian.

Sur l’antenne de RTL hier soir, l’ancien président Gervais Martel n’a pas manqué de saluer la réussite de la méthode Oughourlian. « Nous avons un actionnaire sérieux qui mouille le maillot et qui sort son carnet de chèques. Il avait mis beaucoup d’argent dans le club, dans le capital avec des fonds propres pour qu’il soit positif. Ce n’est pas un farfelu, c’est quelqu’un qui est tombé dans la marmite de Lens et quand on tombe dans la marmite, on devient vite passionné ».

Par la suite, Gervais Martel a évoqué la manière dont il espère voir les choses se dérouler pour le retour dans l’élite. « J’espère que l’on va se maintenir la saison prochaine car, c’est plus difficile de monter en Ligue 1 que de s’y maintenir mais il faut quand même le faire. Ce ne sera pas simple, surtout si on joue avec une jauge de spectateurs peu élevée qui ne sera pas favorable pour un club comme Lens avec son public formidable. Par la suite, j’espère que l’on pourra revenir dans les 10 premiers. »