RC Lens : Matusiwa, Kakuta, Gonalons, Crivelli… Le point sur le Mercato

Bien renseigné sur le RC Lens, Manu Lonjon s’est adonné à un point sur le Mercato des Sang et Or lors de son live Twitch ce vendredi soir.

Groningue joue la surrenchère pour Matusiwa

Il a notamment été question du dossier Azor Matusiwa (Groningue, 22 ans) sur lequel « L’Equipe » a validé toutes ses précédentes informations. Le Racing a bel et bien fait une offre de 3 M€ et attend la réponse du club néerlandais. Au bras de fer avec ses dirigeants, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam a fait de Lens sa priorité et s’est entendu sur la base d’un contrat de quatre ans. Groningue patiente dans l’espoir de faire monter le prix à 5 M€. Une somme que le Racing ne paiera pas. Matusiwa souhaite de son côté que le club respecte sa parole en le laissant partir pour 3 M€ comme convenu.

Kakuta ça reste avancé, Gonalons ça se complique

Manu Lonjon a également fait part de son optimisme sur le dossier Gaël Kakuta (SC Amiens, 28 ans), une piste « très avancée » et qui pourrait s’accélérer dans les prochains jours. Le RCL n’est pas encore tombé d’accord avec Amiens, les deux clubs ont entamé une guerre des nerfs.

Il est assez peu probable que Maxime Gonalons (Grenade, 31 ans) ne revienne en France. Son club espagnol a entamé les discussions pour lever l’option d’achat posée par la Roma et lui aurait offert un contrat de longue durée (3+1 ans) qui le fait réfléchir.

Crivelli, la piste la plus abordable devant

Enfin, le journaliste a évoqué le dossier de l’attaquant. Trois pistes se détachent : Enzo Crivelli (Basaksehir, 25 ans), Adrian Grbic (Clermont, 23 ans) et Lys Mousset (Sheffield Utd, 24 ans). Les deux derniers nommés paraissent toutefois un peu cher pour le promu…