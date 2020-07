RC Lens – Mercato : 2 recrues encore espérées, des départs à prévoir

true

Si le RC Lens fait partie des clubs les plus avancés sur le Mercato, les Sang et Or n’ont pas encore fini leurs recrutements ni leurs ventes.

Si Franck Haise s’est dit satisfait du premier Mercato réalisé par le RC Lens, celui-ci est encore loin d’être terminé. En effet, comme expliqué plus tôt, les Sang et Or cherchent toujours à mettre le grapin sur une sentinelle afin de remplacer Guillaume Gillet (parti libre à Charleroi) et Azor Matusiwa (Groningue, 22 ans) demeure la priorité.

Une sentinelle et un neuf encore visés

Prêt à s’armer de patience, le Racing dispose d’un plan B selon la « Voix du Nord ». En cas d’échec sur ce dossier très concurrentiel, Lens tiendrait déjà sa solution de secours : un accord verbal existerait avec un autre joueur au même poste. Toujours selon le média nordiste, l’arrivée d’Ignatius Ganago (ex-Nice, 21 ans) ne ferme pas la porte à un autre renfort offensif : un n°9 plus atléthique. La piste Enzo Crivelli (Istanbul BB, 25 ans) ne serait d’ailleurs pas refermée…

Un plan dégraissage à terminer

Avec 30 joueurs dans son effectif professionnel, le RCL va aussi dégraisser pour se rapprocher des 24 éléments souhaités par Franck Haise (21 joueurs de champs, 3 gardiens). Des solutions sont cherchées pour Traoré, Mendy, Boura, Keïta et Bayala. Il n’est pas non plus exclu qu’Aleksandar Radovanovic ou Gaëtan Robail figurent parmi les partants du second Mercato d’été…