RC Lens – Mercato : après Kakuta, un autre dossier prioritaire se complique

true

S’il avait, dans un premier temps fixé le prix d’Azor Matusiwa à 3 M€, Groningue ne souhaite plus ouvrir la porte du RC Lens à son milieu.

Désireux d’être actif et rapide sur le marché des transferts, le RC Lens rencontre quelques difficultés à boucler ses priorités. Comme indiqué hier par L’Equipe, le dossier Gaël Kakuta patine un peu. Si les Sang et Or sont d’accord avec le milieu offensif, ce n’est pas encore le cas avec Amiens et les positions éloignées entre les deux clubs (2,8 M€ l’offre lensoise, 5 M€ réclamé par les Picards) rend très incertaines l’issue positive du dossier.

Groningue a revu ses positions pour Matusiwa

Autre cas très compliqué, celui du milieu défensif Azor Matusiwa (Groningue, 22 ans), qui est rentré au bras de fer avec son club pour partir. Comme annoncé par Manu Lonjon, le Racing a bien formulé une offre comprise entre 2 et 3 M€, proche des aspirations initiales de Groningue pour l’ancien joueur de l’Ajax. Principal souci : le modeste club batave a augmenté ses exigences, bloquant tout départ de son joueur sous contrat jusqu’en juin 2023.

Le torchon brûle entre A Matusiwa et Groningue

Le joueur demande au club de respecter la parole donnée alors que le club, lui, accepte de le laisser partir uniquement en cas d’offre bien supérieure au montant prévu initialement ( évoquant la crise) . Le joueur ne s’entraîne plus — Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) June 17, 2020



Dans la presse locale, le directeur technique de Groningue Mark-Jan Fledderus a évoqué le cas Matusiwa, rappelant qu’il n’y avait aucune clause libératoire l’obligeant à ouvrir la porte à 3 M€ : « Il n’y a rien à ce sujet dans son contrat. Visiblement, Azor aimerait partir, mais nous voulons le garder. Je ne vais pas revenir dessus en détail et en public pour en faire émerger tout un feuilleton. Je veux juste discuter en interne avec Azor pour entendre son histoire. Je pense qu’il est d’abord sage de le laisser refroidir. Je suppose qu’il a dit cela sous le coup de l’émotion », a expliqué le dirigeant dans des propos relayés par « Lensois.com ».