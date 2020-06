RC Lens – Mercato : Arnaud Pouille fait le point sur le dossier Kakuta

true

Le directeur général du RC Lens réaffirme sa volonté de faire revenir le milieu offensif d’Amiens, mais pas à n’importe quel prix.

Plutôt bien parti, le retour de Gaël Kakuta au Racing Club de Lens s’est peu à peu enlisé. Le joueur s’est mis d’accord avec les « Sang et Or » mais son club, Amiens, n’entend pas le laisser filer pour moins de 5 M€. Or, le Racing, qui a déjà recruté trois joueurs (Corentin Jean transféré définitivement, Jonathan Clauss et Wuilker Farinez), ne peut pas aller au-delà des 3 M€. Son directeur général, Arnaud Pouille, a fait le point sur ce dossier ainsi que le mercato artésien dans les colonnes du Parisien.

« Il y a une énorme confiance dans le groupe qui nous a fait monter et dans ses leaders. On a simplement perdu Guillaume Gillet. Le groupe sera complémenté. On a déjà annoncé quelques arrivées et d’autres sont à venir. Il est évident que sur certains postes, il nous faut un peu plus d’expérience et un peu plus de talent, à raison d’à peu près un par ligne. Il y a au moins un dossier en cours par poste, voire plusieurs parfois quand il y a des difficultés à discuter avec certains clubs propriétaires. »

« L’an dernier, on a été très content de faire revenir Gaëtan Robail, qui était parti au PSG voilà quelques années. Ce sont des garçons que les dirigeants de l’époque étaient malheureux de voir partir mais qu’on n’a pas pu conserver pour des raisons économiques. Quand on arrive à le faire, c’est forcément une fierté mais on ne peut pas le faire à n’importe quel prix. Ça ne doit pas créer de survaleur sur le joueur. »