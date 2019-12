RC Lens – Mercato : Banza, pas le plan A de Der Zakarian au MHSC ?

true

Simon Banza (23 ans), qui réalise une première partie intéressante au RC Lens, est bien suivi par le Montpellier HSC. L’attaquant ne serait toutefois pas le plan A.

La rumeur disait vraie. La semaine dernière, la Twitttosphère évoquait un intérêt marqué du Montpellier HSC pour Simon Banza. Très efficace au RC Lens cette saison, notamment en sortie de banc, l’attaquant de 23 ans est bel et bien dans le viseur du club héraultais.

Amoureux des Sang et Or, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du RC Lens, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #RCL #SangetOrhttps://t.co/XcwE2zWmLU pic.twitter.com/wnhvDruz6I — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

L’Équipe confirme que le profil d’attaquant de rupture, rapide et dribbleur, est celui dont Michel Der Zakarian pense avoir besoin pour faire souffler Andy Delort et Gaëtan Laborde, impliqués sur 13 des 26 buts montpelliérains en championnat en 2019-2020.

Avec son directeur sportif, Bruno Carotti, et Michel Mézy, le conseiller du président, MDZ a toutefois établi une liste de trois noms, sur lesquels la cellule de recrutement planche actuellement. A priori, ni Moussa Sylla (AS Monaco) si Banza n’en font partie, même si Nicollin, qui voit en eux un « énorme potentiel », et assure que le MHSC « continue de les suivre ». Le Colombien Yony Gonzalez (25 ans, Fluminense), qui pourrait signer un contrat avec Benfica avant d’être prêté, pourrait damer le pion des deux joueurs cités.