RC Lens – Mercato : ça se complique pour Kakuta et Matusiwa, Grbic « inaccessible » ?

Ce mardi soir, la Voix du Nord fait un point sur le Mercato du RC Lens. Avec plusieurs dossiers qui semblent se compliquer.

Si le RC Lens espère encore enregistrer plusieurs arrivées durant ce Mercato hivernal, les négociations ne sont pas simples sur les différents dossiers. Le cas Kakuta semble notamment dans l’impasse. Amiens, qui ne voudrait faire aucun cadeau aux autres clubs qui ne l’ont pas soutenu lors de sa relégation en L2, ne veut pas entendre parler d’un transfert à moins de 5 millions d’euros alors que le RC Lens estime avoir déjà atteint un montant raisonnable avec son offre à 2,8 millions. Pour la Voix du Nord, « Lens devra donc faire un effort (au moins 3,5 millions) » pour espérer remporter la mise, mais ses moyens ne sont pas illimités.

Même constat dans le dossier du milieu de terrain Azor Matusiwa. Le journal régional annonce que le club de Groningue n’a « pas été convaincu » par la proposition de 3 millions d’euros du RC Lens. De son côté, Manu Lonjon rappelait hier dans son Live Twitch que le joueur restait « la priorité » du club Sang et Or dans sa quête d’un milieu de terrain. De quoi rendre les négociations tendues, d’autant plus que le club nordiste aurait une enveloppe globale fixée à 13 millions d’euros, dont un million déjà dépensés pour Corentin Jean.

Dans ces conditions, la Voix du Nord estime que le dossier Grbic, où Clermont réclame entre 8 et 10 millions d’euros, est « inaccessible » pour le RC Lens. Enfin, le site du journal confirme la piste Facundo Medina. Des discussions auraient été entamées avec son club de Talleres qui réclame 5 millions d’euros. Mais les négociations ne font que commencer.